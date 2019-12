Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, mette i puntini sulle i per ciò che riguarda il futuro di Pep Guardiola “Ha detto tante volte che il suo contratto copre sia questa stagione che la prossima. Non ci sono dubbi su questo – dichiara - Pep resterà qui e andrà via solo a tempo debito, ma noi andremo avanti nel nostro progetto. Pep ha più volte detto che non lascerà il Manchester City prima della scadenza naturale del contratto”.