Joao Cancelo si allontana dalla Juventus. Reduce da una stagione tra alti e bassi incredibili, la prima con la maglia bianconera, il terzino portoghese può già lasciare Torino, dopo essere arrivato un anno fa per 40.4 milioni di euro dal Valencia. Il Manchester City, secondo quanto riportato da La Stampa, sta spingendo sull'acceleratore per chiudere l'affare. I bianconeri lo valutano almeno 50 milioni di euro, ma, nel caso in cui i Citizens dovessero spingersi a quota 60, l'affare può chiudersi nelle prossime settimane. Dopo un grande inizio di stagione e un 2019 da dimenticare, Cancelo si allontana dalla Juventus.