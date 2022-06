Il Cholito è sbocciato. Anzi, si è superato. Quella appena trascorsa è stata indubbiamente la stagione migliore di Giovanni Simeone, che a 27 anni da compiere il prossimo 5 luglio sembra aver raggiunto la piena maturità. Lo sottolinea anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, raccontando come l'attaccante del Verona stia vivendo un momento d'oro anche dal punto di vista personale, con il matrimonio con la sua Giulia Coppini e il viaggio di nozze in India, dove resterà per tre settimane. Un periodo, questo, in cui intorno a lui si moltiplicheranno le trattative: uno scenario inevitabile dopo un'annata da 35 partite, 17 gol (senza rigori) e 6 assist, che ha acceso su di lui i riflettori di diverse squadre tra cui la Juve. Ed è proprio questa, forse, l'ipotesi più suggestiva per il figlio d'arte: i bianconeri stanno pensando seriamente a Simeone come vice di Dusan Vlahovic, con la consapevolezza che, molto probabilmente, dovranno aggiungere qualche soldo in più ai 10.5 milioni di euro previsti per il suo riscatto dal Cagliari da parte del Verona. Verona che comunque sembra destinato a lasciare, anche se tutto in casa gialloblù si deciderà a ridosso della scadenza del 15 giugno: facile che il club voglia verificare l'interesse di eventuali compratori per acquistarlo, rivenderlo e realizzare una plusvalenza, ma al momento sembra presto per fare programmi. La Juve, intanto, pregusta il grande colpo. Con buona pace di papà Diego, "nemico" storico della Signora.