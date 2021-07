In cerca di rinforzi per puntare alla promozione, il Chievo ha acceso i riflettori sui giovani della Juventus: i gialloblù infatti vorrebbero, gioiellino dell'Under 23 e nel mirino di diversi club. Oltre al Chievo infatti, in Serie B piace anche al Pisa dove il nuovo direttore sportivo è Claudio Chiellini, fratello del capitano bianconero. Correia però è anche uno dei tre giocatori, insieme a Dragusin e Fagioli, che potrebbe essere inserito nell'affare-Locatelli col Sassuolo.