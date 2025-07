Il Chelsea vola in finale al Mondiale per Club: battuto il Fluminense

AFP via Getty Images

Il Mondiale per Club ha la sua prima finalista: ilha battuto 2-0 il Fluminense e dunque si qualifica per giocare l'ultimo atto della competizione statunitense.Il match è stato segnato dal neoacquisto dei Blues, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo.Non il peggiore degli esordi per il brasiliano, che ha firmato la scorsa settimana un contratto fino al 2033.Domani ci sarà l'altra semifinale, con i campioni d'Europa delche affronteranno il, dopo che i Blancos hanno eliminato proprio la Juventus. Non ci saranno da una parte Pacho e Lucas Hernandez, dall'altra mancherà proprio l'ex bianconero Huijsen, espulso nella partita contro il Borussia Dortmund dopo il goal vittoria.

Il tabellone del Mondiale per Club

Ottavi di finale

Palmeiras-Botafogo 1-0 dts

Benfica-Chelsea 1-4 dts

PSG-Inter Miami 4-0

Flamengo-Bayern Monaco 2-4

Inter-Fluminense 0-2

Manchester City-Al Hilal 3-4 d.t.s

Real Madrid-Juventus 1-0

Borussia Dortmund-Monterrey 2-1

Quarti di finale

Palmeiras-Chelsea 1-2

PSG-Bayern Monaco 2-1

Fluminense-Al Hilal 2-1

Real Madrid-Borussia Dortmund 3-2

Semifinali