Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe deciso di affondare il colpo su Jorginho, regista che manca a centrocampo e che tanto gradirebbe Allegri. Secondo il quotidiano il Chelsea sarebbe alle strette data la cessione del club da parte di Abramovich. Ma Jorginho non sarebbe l'unico nome sulla lista bianconera: Cherubini ha in mente anche Rudiger e starebbe valutando, come alternative a Zaniolo, anche Ziyech e Pulisic.