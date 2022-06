Dopo Skriniar e de Ligt, il Chelsea sonda il mercato italiano per un altro difensore centrale: si tratta di Kalidou Koulibaly, di recente insistentemente accostato alla Juventus. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport: l'agente del giocatore è a Londra e ci sono stati i primi contatti. I Blues, forse spaventati dai prezzi per Skriniar e de Ligt, valutano anche il centrale del Napoli che essendo in scadenza è un pezzo decisamente appetibile sul mercato.