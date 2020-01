Jadon Sancho è uno dei migliori talenti del calcio mondiale. Classe 2000, l'inglese fa gola a tante big europee soprattutto ora che i rapporti con il Borussia Dortmund non sono più idilliaci. La Juventus pensa a lui come giocatore simbolo per il dopo Ronaldo. Secondo Sky Uk, però, c'è un club che si sarebbe tirato indietro: il Chelsea ha fatto un passo indietro su richiesta di Lampard, secondo il quale la priorità deve essere un centravanti.