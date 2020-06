1









Il Chelsea si sta guardando intorno e cerca un'alternativa a Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan è in trattativa per il rinnovo del contratto con i rossoneri ma sulle sue tracce c'è sempre la Juventus, che considera Gigio uno dei migliori giovani portieri italiani e il sostituto ideale di Szczesny, se dovesse arrivare una super offerta per il portiere polacco. I Blues però fanno un passo indietro e virano sul portiere dell'Ajax Onana.