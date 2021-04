2









In attesa di capire se la Juventus riuscirà centrare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions, i bianconeri devono fare i conti con i giocatori arrivati alla fine di un percorso, e per i quali le prossime potrebbero essere le ultime partite con questa maglia. Uno di questi è Adrien Rabiot: arrivato due anni fa a parametro zero dal Psg, non ha rispettato le attese avendo sempre un rendimento altalenante che sta convincendo la società a cercargli una sistemazione.



INTERESSE CHELSEA - Come riporta Calciomercato.com, la madre e agente del giocatore, la signora Veronique, ha già avviato i contatti con il Barcellona col quale la Juve ha un ottimo rapporto dimostrato anche con l'ultimo scambio Pjanic-Arthur nell'estate scorsa. Non solo Spagna però, perché su Rabiot ha messo gli occhi anche il Chelsea di Thomas Tuchel, dove ritroverebbe il suo compagno di nazionale Kanté. Adrien aveva detto che: "Kanté non si ferma mai, è facile giocare vicino a lui". Nella Francia ma... anche nel Chelsea? In Inghilterra fanno sapere che i Blues hanno puntato Rabiot che in passato ha ricevuto anche parole di stima da parte di Tuchel: "Per me è un grande giocatore e può diventare un top player" disse l'allentore quando i due erano insieme al Psg. Rabiot quell'anno giocò fino a dicembre e poi venne messo fuori rosa per il mancato rinnovo, a tre anni di distanza il tecnico lo vorrebbe allenare di nuovo.



LA VALUTAZIONE - Nessun problema per la Juve, che apre alla cessione del francese ma non per meno di 20 milioni di euro. Questa è la valutazione che fa la società bianconera, alla quale bisogna aggiungere anche i 7 milioni di ingaggio che percepisce a Torino. L'obiettivo è quello di registrare un'importante plusvalenza a bilancio, visto che non è stato speso nulla per il suo cartellino. Ora Chelsea e Barcellona hanno messo gli occhi su Rabiot, la Juve apre all'addio e aspetta l'offerta giusta.