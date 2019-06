La soluzione per liberare Maurizio Sarri per la panchina della Juventus potrebbe arrivare presto dalla Germania. Il Chelsea è alla ricerca di un sostituto, prima di dare l'ok definitivo alla partenza del proprio manager, e secondo quanto riportato dalla Bild, ci sarebbe un nome a sorpresa in corsa per i Blues: si tratta di Ralf Rangnick, ex allenatore del Lipsia. Rangnick ha guidato la squadra al terzo posto in Bundesliga e in finale di Coppa di Germania, dimostrandosi tra gli allenatori più sorprendenti d'Europa. Ora il Chelsea ci pensa, mentre la Juventus spera nel suo arrivo a Londra.