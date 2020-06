Il Chelsea offre Pedro. Il giocatore spagnolo, in scadenza con i Blues a giugno 2020, potrebbe infatti lasciare Londra e approdare in Serie A. Malgrado sia uno dei giocatori più vincenti della storia, i suoi 33 anni potrebbero spaventare alcuni top club europei: il Chelsea, dal canto suo, ha provato a contattare Juventus e Inter, secondo quanto riporta Calciomercato.com, ma c'è anche una terza italiana sul giocatore, la Roma. Per la Juventus non rappresenta quindi una priorità, anche se Sarri, che lo ha già allenato a Londra, potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso l'arrivo.