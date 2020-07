Non è finita la corsa a Kai Havertz. Il Chelsea è in netto vantaggio sugli altri club interessati, tra i quali c'è anche la Juventus, ma i Blues non hanno ancora chiuso la trattativa. Ecco perché i bianconeri stanno lavorando a riaprire uno spiraglio che possa convincere il giocatore a rivedere la situazione. Il Sun ha fatto il punto della situazione, spiegando che il Chelsea può chiudere Havertz solo in caso di qualificazione in Champions League.