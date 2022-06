Continua incessante il pressing del Chelsea per arrivare all'olandese De Ligt, nonostante il muro alzato dalle parti della Continassa, almeno fino a questo momento. Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport infatti, i Blues avrebbero messo sul piatto due contropartite come Timo Werner e Christian Pulisic. La proposta però non soddisfa gli uomini di mercato della Vecchia Signora che, pretendono almeno 90 milioni di euro cash per lasciar partire l'ex Ajax.