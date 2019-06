Il Chelsea è alla ricerca di un sostituto per Maurizio Sarri, che attende soltanto il definitivo via libera dei Blues prima di legarsi alla Juventus per le prossime tre stagioni, con un contratto da 6 milioni di euro netti. Secondo quanto riportato da Goal.com, il club inglese ha incontrato oggi Frank Lampard, ex bandiera del Chelsea e oggi manager del Derby County, che ha mancato la promozione in Premier League soltanto in finale dei playoff contro l'Aston Villa. In caso di accordo, Sarri sarebbe libero per la panchina bianconera.