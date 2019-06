Il Chelsea è pronto a scegliere Frank Lampard come sostituto di Maurizio Sarri in caso di suo addio ai Blues in estate per prendere il posto di Massimiliano Allegri alla Juventus. Come racconta il Sun dall'Inghilterra, ancora non ci sono stati contatti tra le parti, con il manager che ha da poco concluso la propria stagione sulla panchina del Derby County con la mancata promozione in Premier League. Sarà lui, però, il prescelto non appena sarà chiaro l'addio di Sarri verso la Juventus, che può arrivare già nelle prossime ore.