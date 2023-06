Denistorna alla base. Il centrocampista di proprietà della Juventus tornerà a Torino dopo un anno di prestito con opzione per il riscatto. Non ha convinto, infatti, nelle 13 presenze stagionali con il Chelsea, che hanno regalato poche soddisfazioni e tanti problemi. Niente colpo dei blues, che non verseranno i circa 30 milioni attesi dai bianconeri, ma rimanderanno il classe 1996 alla base, come raccontato da Goal.com. L'addio alla Juve nell'ultimo giorno del mercato estivo, le speranze di un futuro radioso, ma il minutaggio scarso e i problemi hanno compromesso tutto. Per lui e per la Juve.