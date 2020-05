Il Chelsea ha deciso: vuole cedere Emerson Palmieri. Lo rivela il Telegraph, spiegando come i Blues stiano cercando un nuovo pacchetto di terzini. Gli obiettivi sono Ben Chilwell del Leicester e Nicolas Tagliafico dell'Ajax. ​Difficile ipotizzare uno scambio con Alex Sandro, così le strategie di Paratici sembrano essere due. La prima, prevede l'utilizzo di Adrien Rabiot come contropartita tecnica. La seconda, invece, quella di richiedere il giocatore in prestito oneroso, magari ragionando anche al prezzo di un eventuale riscatto. Sicuramente, la Juventus farà un tentativo.