Secondo quanto riportano i media inglese, la dirigenza del Chelsea, fortemente insoddisfatta del percorso di Lampard in questi ultimi mesi, avrebbe deciso di esonerare l'attuale tecnico dei Blues. Uno dei nomi indicati nella corsa alla successione era quello di Massimiliano Allegri. Anche questa volta, però, l'ex tecnico della Juve non avrà l'opportunità di tornare in panchina perché il Chelsea avrebbe scelto di affidare la guida della squadra all'ex PSG Tuchel. La Premier LEague sarebbe destinazione gradita per Massimiliano Allegri che, però, dovrà aspettare ancora che si liberi una panchina in Inghilterra.