Il Chelsea di Maresca vince il Mondiale per Club contro il PSG: i complimenti della Juventus

Getty Images

Il Chelsea conclude al meglio una stagione già molto positiva e dopo aver vinto la Conference League, trionfa anche al Mondiale per Club superando in finale il PSG. La squadra di Enzo Maresca ha vinto 3-0 contro i francesi, con una super prestazione indirizzata già nel primo tempo, quando sono arrivati tutti e tre i goal realizzati. Protagonista assoluto Cole Palmer, autore di una doppietta e Joao Pedro.Un grande successo per il Chelsea, che a sorpresa ha la meglio sul PSG, fresco vincitore della Champions League. Può festeggiare il tecnico italiano ed ex Juventus Maresca. Il club bianconero ha fatto i complimenti sui social al Chelsea per la conquista del Mondiale per Club. Di seguito il messaggio della Juventus pubblicato su X.