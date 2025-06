Il Chelsea chiude per Joao Pedro: si libera Nico Jackson?

Getty Images

Il Chelsea si muove attivamente sul mercato nonostante una rosa con oltre 40 giocatori. I Blues, come riportato da Fabrizio Romano, hanno chiuso la trattativa per l'arrivo di Joao Pedro, attaccante del Brighton. Al club biancoblù andranno 50 milioni di sterline, mentre il brasiliano si trasferirà già nei prossimi giorni, e si unirà alla squadra di Maresca per il Mondiale per Club.



Il regolamento della competizione, infatti, precede una finestra speciale per inserire nuovi giocatori, dunque Joao Pedro sarà subito a disposizione per i quarti di finale, quando il Chelsea sfiderà il Palmeiras. Nel frattempo, con l'arrivo di un altro attaccante, si aprono sempre più possibilità per l'addio di Nico Jackson, finito nel mirino della Juventus nelle scorse settimane.

L'attaccante è scivolato indietro nelle gerarchie dei Blues, e nei giorni scorsi il club bianconero lo ha sondato come eventuale sostituto di, che resta comunque un tema complicato per la Juve. Nelle prossime settimane, però, potrebbe sbloccarsi ulteriormente la situazione di Jackson, e la dirigenza terrà d'occhio il suo nome per il mercato futuro.