Ilcampione d'Europa in carica e avversario della Juventus nei gironi della prossima Champions League ha da poco concluso un altro importantissimo colpo di mercato. Dopo i 115 milioni di euro spesi per Lukaku, i blues hanno anticipato tutte le concorrenti per il centrocampista ormai ex Atletico MadridIl calciatore spagnolo è in viaggio verso Londra ed è pronto a trasferirsi al club di Roman Abramovich, che lo preleva in prestito per 5 milioni di euro, con possibile diritto di riscatto a fine stagione.