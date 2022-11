Bernd, CEO della società A22 che è dietro alla, è tornato a parlare ai microfoni di Sport. Queste le sue parole:DIALOGHI UEFA - "Abbiamo dato il via ad un dialogo con la UEFA, in cui abbiamo esposto le nostre idee che anche altri esponenti del mondo del calcio dovrebbero conoscere. Abbiamo apportato parecchie modifiche al progetto originario, rimuovendo, per esempio, il concetto di membri permanenti. Volevamo assicurarci che la UEFA ci desse la libertà di parlare con i club e con gli altri giocatori del mondo del calcio. Abbiamo ottenuto quell’impegno e per noi è stato molto importante. Penso che sia stato positivo. Abbiamo cercato di ottenere il massimo dalla riunione. C‘erano partecipanti con messaggi ragionevoli, con alcuni di loro abbiamo avuto un dialogo interessante, come il presidente della Liga, Javier Tebas, e altri che volevano solo inviare il loro messaggio senza l’intenzione di dialogare. Il nostro dialogo è onesto e vogliamo portarlo nel mondo del calcio nel suo insieme".