Tra le quattro squadre ancora in corsa per vincere l'Europa League c'è anche il Bayer Leverkusen, che affronterà la Roma in semifinale. Il CEO del club tedesco, a Tmw, ha parlato di chi è la favorita: "Forse per la storia dico Juventus, ha vinto molti titoli durante gli ultimi anni, soprattutto in Serie A. Forse non c’è un favorito generale nei quattro, perché c’è un differente modo di giocare, di vincere le partite. Siamo tutti molto vicini."