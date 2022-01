Arrivano novità importanti sul futuro di Erling Haaland, in passato accostato alla Juventus e ora soltanto un sogno per i bianconeri. E a comunicarle è direttamente il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke: "Haaland non andrà via a gennaio. Non c'è modo che questo accada. Nessuno accetta di vendere il miglior attaccante europeo durante la pausa invernale quando non è necessario, perché dovremmo farlo noi?". Naturalmente, in estate la musica cambierà: "Sappiamo che il prossimo anno sarà difficile trattenerlo, ma nonostante questo vogliamo farlo e ci proveremo in qualsiasi modo".