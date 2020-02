La classifica parla chiaro, la Juventus conduce il campionato, la Lazio aspetta il recupero per capire se il suo posto sarà il secondo od il terzo, insieme all'Inter, che domani sera sarà senz'altro sintonizzata sulla sfida contro il Verona dei biancocelesti. Eppure, oltre il piazzamento in campionato, ci sono numeri che sottolineano la forza di ognuna delle squadre in ogni singolo reparto. Come riporta Gazzetta.it, analizzando i dati, è la Lazio la migliore delle tre a centrocampo: Luis Alberto è il re indiscusso degli assist, con 11, ma Milinkovic, il secondo della rosa, ne ha distribuiti appena due in meno di Brozovic e Bentancur, i migliori di Juve e Inter (3 contro 5). Lazio prima e terza, quindi, per singole assistenze. Infine, passando alla fase difensiva, Lucas Leiva è il migliore per interdizione: solo Brozovic vince più contrasti, 2,4 contro 2,6, ma solo Pjanic ne perde di meno del laziale. Anzi, pareggiano, con 0,8 a testa.