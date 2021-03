11







di Nicola Balice

Via Aaron Ramsey, il rientro del gallese in Premier sembra sempre più concreto, c'è il West Ham in pole position. Via anche Adrien Rabiot, il mercato sul centrocampista francese non manca, una plusvalenza fa più gola dell'idea di aspettare una consacrazione che non arriva mai. Entrambi zavorrati da un ingaggio di 7 milioni netti, entrambi però prelevati a parametro zero e quindi tutto sommato cedibili senza troppi problemi. Avanti con Arthur e Weston McKennie, anche con Rodrigo Bentancur nonostante siano in atto riflessioni che fino a qualche mese fa non si sarebbero mai fatte. In tutto questo c'è un centrocampo da fare o da rifare, è lì che la Juve deve intervenire nonostante la crisi economica, aspettando che i chiari di luna sul doppio fronte Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala faccia capire quanto andrà rivoluzionato pure l'attacco. E a centrocampo sono tanti e tutti diversi i giocatori seguiti, dal sogno Paul Pogba all'obiettivo Manuel Locatelli. LEGGI TUTTO SUI GIOCATORI NEL MIRINO DELLA JUVE IN GALLERY