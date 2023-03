Intervenuto ai microfoni di PrimaTivvù, il centrocampista dell'Avellino Federicoha parlato della trattativa che lo ha portato in biancoverde in estate tirando in ballo... la. Ecco il suo commento: "Ero ad Alessandria, quando il procuratore mi ha parlato di questa opportunità gli ho detto di chiudere subito e così è stato. Rifiutare una piazza del genere è dura, è come ricevere una chiamata dalla Juventus. Anche se ora è a -15, quale top player la rifiuterebbe? Lo stesso vale per l'Avellino, anche se ora è in Serie C ma è una categoria che non gli appartiene".