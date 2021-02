Il Celtic guarda in casa Juve: secondo SportMail, gli scozzesi sarebbero interessati a Matteo Tognozzi - scout bianconero - per il ruolo di nuovo direttore sportivo. ​Il Celtic è gestito in questo momento dall'irlandese Neil Francis Lennon. Il classe 1971, nativo di Lurgan, Irlanda del Nord, è in carica da 2 anni come manager dei biancoverdi dopo aver ricoperto il ruolo di tecnico ad interim una volta rientrato alla base. Lennon, infatti, è partito da allenatore proprio al Celtic: era il marzo del 2015, rimase fino a maggio 2014. Poi Bolton e Hibernian. Dunque, il Celtic. Casa.