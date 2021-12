La Juventus passerà indenne dal caso Suarez. Questa notizia non è ancora ufficiale ma sta già circolando insistentemente su tutti i media. Possiamo darla per assodata. Il che naturalmente ha suscitato l'indignazione di molti appassionati che speravano nell'inchiesta sull'esame farsa d'italiano a Perugia dell'attaccante uruguayano ex Barcellona, per vedere magari una Juve colpita dalla giustizia sportiva. E invece no, le responsabilità sono tutte di soggetti ad oggi non tesserati per la società bianconera. Questo anche perché Fabio Paratici attualmente lavora al Tottenham.

