Che il caso dell'esame-farsa di Luis Suarez abbia fatto emergere una certa leggerezza della Juventus nella gestione e nella pianificazione, è un fatto chiaro: anche qui sul nostro sito nei giorni scorsi abbiamo fatto notare come sia stato un errore grossolano impostare la trattativa con l'ex attaccante del Barcellona senza curarsi col giusto anticipo del suo status di cittadinanza, con tutto il pastrocchio di favori, indagini e interrogatori che ne è scaturito.

DALLA CONTINASSA - Adesso però, proprio nel giorno di un match importantissimo come quello contro l'Inter di questa sera, giungono notizie di reazioni interne molto forti. Scrive infatti Repubblica: "Si racconta di un furibondo litigio tra Fabio Paratici e Pavel Nedved in relazione alle vicende di Perugia (luogo del misfatto, ndr). Se Paratici non rinnovasse il contratto non sarebbe però solo Suarez la causa, ma soprattutto la voglia (reciproca?) di cambiare dopo undici anni". Anche perché in tutto questo Paratici è in scadenza di contratto, e il presidente della Juve Andrea Agnelli ha già fatto intendere coi fatti di tenere in gran considerazione Federico Cherubini...