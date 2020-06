4









Sabato targato Juve in Bundesliga. Sfida a distanza tra due ex bianconeri: prima Coman segna nella vittoria del Bayern a Leverkusen, poi Emre Can firma la vittoria del Borussia Dortmund contro l'Hertha Berlino (secondo gol in giallonero). Vecchi ricordi di Juve, in un botta e risposta al vertice in Bundesliga.



DA ESUBERO A LEADER - E pensare che gli ultimi mesi a Torino Emre Can li ha vissuti quasi da separato in casa: messo fuori dalla lista Champions fin da subito, anche in campionato Sarri lo utilizzava poco e niente. A fine gennaio è salito sul primo volo per Dortmund e tanti saluti. In 20 giorni è diventato leader ed è stato riscattato dal Borussia: 25 milioni nella casse della Juve, e una plusvalenza di 12,4 mln. Sarri gli dava lo stesso spazio di Marko Pjaca - altro esubero volato via, in Belgio - lasciandolo fuori anche dagli ottavi di Coppa Italia. Una gestione che Emre Can non ha mandato giù e si è legato al dito, come ha spiegato anche tre mesi fa in un'intervista a Kicker: "Sarri mi ha fatto fuori dalla lista Champions in 20 secondi e mi ha negato ogni possibilità". Messaggio forte e chiaro per l'allenatore della Juve, che oggi è alle prese con Adrien Rabiot.



IL CASO - Situazione simile, una storia già vista qualche mese fa. Una scelta che forse oggi se fosse possibile verrebbe capovolta: Rabiot via a gennaio ed Emre Can in squadra. In più, stavolta, la società non ha gradito il ritardo del francese nel rientrare in Italia dopo la quarantena (escluso Higuain, giustificato, Rabiot è stato l'ultimo a tornare). Le prestazioni in campo non convincono la dirigenza e la mamma/agente si sta già muovendo per trovare un'altra sistemazione. La Juve - che l'ha preso a zero dal Psg - non si opporrebbe a una nuova destinazione e, come riporta Calciomercato.com l'ha già offerto al Manchester United nell'ambito di una trattativa per Pogba. 7 milioni d'ingaggio dai quali la Juve si sta cercando di liberare, intanto in Germania, a Dortmund, c'è un (ex) esubero diventato leader.