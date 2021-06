Quanti casi aperti nella Spagna. E uno di questi è proprio legato ad Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha diviso l'opinione pubblica, ma non ha cambiato le idee di Luis Enrique, che ancora una volta gli darà fiducia e lo farà giocare nuovamente titolare. Come racconta il Corriere dello Sport, "è attorno a lui che Luis Enrique ha deciso di costruire l'attacco della sua Spagna, proteggendolo da ogni forma di critica e da tanti fischi impietosi. Critiche sfociate addirittura in auguri e minacce di morte, non solo via social, per Alvaro e la sua famiglia". Luis Enrique le ha bollate come 'materiale per la polizia'.