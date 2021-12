". Parole e pensieri diall'Allianz, ultimo impegno ufficiale del 2021 per i bianconeri. Se un allenatore con l'esperienza di Allegri apre la conferenza con un messaggio di questo tipo, significa che. E se in casa Juve c'è un potenziale pericolo di questo tipo, significa che qualcosa non va. Del resto,, visti i passi falsi casalinghi in cui è incappata la Juve in questa stagione, con(oltre all'Atalanta, ma in questo caso trattasi di avversaria di altro rango, con tutto il rispetto per toscani ed emiliani)., nel pieno di una crisi di risultati e di spogliatoio, ma la situazione dei sardi rende l'allarme di Allegri, se possibile, ancor più preoccupante. Perché. E la cosa è tanto più spiazzante se si pensa che la squadra attuale è settima in campionato. La situazione è anche sintomatica di come alla Juve, oggi,, e debba fare sia l'allenatore che il direttore generale. Lo abbiamo già scritto in questa rubrica, e lo ribadiamo:, presso i quali il tecnico di turno poteva trovare conforto, protezione e consigli nei momenti di difficoltà. Oggi, alla Juve,Intorno ad Allegri oggi ci sono:, amministratore delegato con delega all'area sportiva, l'uomo dei numeri e della proprietà, senza esperienza nel mondo del calcio;, il vice presidente al quale manca sempre qualcosa per crescere in autorevolezza e carisma, l'uomo che nel 2019, insieme a Paratici, aveva deciso di esonerare Allegri;, il direttore sportivo alla prima esperienza in questo ruolo in un top club. E poi c'è ili, il cui impegno al momento sembra più orientato al futuro del club e del calcio che all'operatività del presente. Ha detto bene Alex Del Piero, parlando del 'caos' Juve: "Non solo i tre allenatori in tre anni, ma anche la successione degli addii di Marotta e Paratici..."., sul caso plusvalenze e sul mercato. Sono stateda quando è in bianconero:, cosa di cui tutto l'ambiente ha bisogno.