2









Le offerte di rescissione, il braccio di ferro, l'esclusione forzata. Eppure, Sami Khedira è ancora alla Juve e resta un caso aperto. Il tedesco posta foto dagli allenamenti e incoraggia i compagni, ma intanto ha un duello aperto con la società, specialmente dopo aver categoricamente rifiutato ogni proposta di risoluzione del contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Consapevole di essere fuori dal progetto ha scelto di restare, per incassare tutto l'ingaggio e provare anche a convincere Pirlo. I NO - La Juve era arrivata ad offrirgli come buonuscita il 50% dello stipendio, guadagna 6 milioni netti a stagione, ma Khedira ha preferito rifiutare. Cosa succede ora? Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Khedira non vuole fare un passo indietro, continuando a tenere ferma la sua posizione. Il suo stipendio da quasi 6 milioni netti resta un problema per molti club, che potrebbero volerlo a gennaio. Lui resta e deciderà il da farsi, intanto la Juve continua a pagarlo lasciandolo in tribuna. Qualora si presentasse un'offerta la Juve lo lascerà andare nel prossimo mercato, sempre che accetti... Braccio di ferro ancora in corso.