Le parole di Angel Di Maria nell'intervista concessa a ESPN qualche ora fa hanno inevitabilmente riportato la trattativa per il Fideo in cima alla lista delle priorità, ammesso che non fosse già così. Ma a tenere in forte apprensione l'intero mondo Juve è soprattutto ciò che riguarda l'imminente futuro dell'olandese De Ligt che fino a qualche settimana sembrava certo della sua permanenza a Torino ma che invece, in queste ultime ore, avrebbe invertito la tendenza, tanto che ora la probabilità di vederlo partire in estate cresce a dismisura.



RITORNO DI FIAMMA - Ecco che dunque, nel quartier generale della Continassa, è scattato l'allarme e ora sembra inevitabile cominciare ad orientarsi anche su altri fronti. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, Madama avrebbe nuovamente intrapreso la strada che porterebbe al centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic. Il serbo è ancora alle prese con il rinnovo, che potrebbe anche non arrivare, favorendo dunque l'inserimento della Juve in virtù della scadenza del contratto del giocatore, prevista al momento per il 2023. Questo impedisce ai Viola di tirare troppo la corda per quel che riguarda la valutazione del calciatore, che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro.



KOULIBALY PUO' PARTIRE - Inutile dire però che la priorità resta sempre Kalidou Koulibaly. Anche per il senegalese la situazione è la stessa di Milenkovic, con ovvie differenze contrattuali, dato che KK percepisce una cifra vicina ai 6 milioni di euro, contro i 2,5 del centrale gigliato. A dare manforte sulla sua possibile partenza da Napoli è stato anche il dirigente della Cremonese Ariedo Braida, che ne ha parlato così: "Gli hanno offerto un rinnovo con metà dell'ingaggio che prende ora e capisco perché voglia andare via. È un grande difensore che non solo è forte fisicamente, ma è un giocatore impressionante. Ha 30 anni e ha ancora tanto da dare". Dunque, le alternative non mancano, ora bisogna solo capire in che direzione vorrà viaggiare la Vecchia Signora.