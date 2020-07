Arrivato come un allenatore che non amava particolarmente il turnover, Maurizio Sarri ha confermato la sua filosofia anche alla sua prima stagione sulla panchina della Juventus. Guai a dirgli che ha la rosa lunga: "Solo sulla carta" ha detto più volte in conferenza stampa. Perché i giocatori ci sono, ma sono spesso infortunati. Qualche esempio? Danilo e De Sciglio, per informazioni chiedere a Cuadrado ed Alex Sandro che hanno dovuto fare gli straordinari. O ancora Douglas Costa - un abituée dell'infermeria - e il ko di Chiellini a inizio stagione. Sarri non ha avuto a disposizione tutti i giocatori, è vero, ma alcuni hanno giocato poco anche per scelta sua.



CASO BERNA - Prima di passare al tridente, Bernareschi era visto poco e niente: entrava il qualche spezzone di partita e il giocatore non è per niente contento dello spazio avuto in questa stagione. Anzi, la volontà di Berna è quella di andare via e ha puntato i piedi per lasciare la Juve. Paratici non si opporrà alla richiesta e l'idea è quella di inserirlo nello scambio col Napoli per arrivare ad Arek Milik. L'unico nodo, al momento, è rappresentato dai diritti d'immagine del giocatore: De Laurentiis li vorrebbe in esclusiva, ma l'ex Fiorentina ha firmato da poco un contratto con l'agenzia di Jay-Z Roc Nation Sports. Sfoglia la gallery per vedere chi sono i giocatori meno utilizzati e che possono essere ceduti