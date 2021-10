Così, parola più, parola meno, si era presentato Maxnella sua seconda avventura bianconera, fatta di certezze, uomini e solidità da ritrovare. La norma introdotta dopo la pandemia per tutelare la salute dei calciatori aumenta il peso delle riserve, ma il bilancio che emerge è chiaro: un affare per Napoli e Inter, non per la Juve. Perché non sempre cambiare vuol dire migliorare.Per qualcuno questo fattore - sostituire metà dei giocatori di movimento - corrisponde a un vero e proprio tesoro: lo scorso anno Gasperini ottenne 21 gol dalla panchina, quasi il doppio rispetto a Pirlo; quest’anno l’Inter di Simone Inzaghi è già a quota 6 gol dalle riserve. Cambi - scrive Repubblica - che hanno fruttato per i nerazzurri 4 punti in classifica: 2 contro il Verona, 2 contro il Sassuolo. L’Inter è una delle 5 squadre del campionato a non aver mai rinunciato alle 5 sostituzioni.