"Prezzi esagerati, così perdiamo la nostra fede". E poi: "Non regge la storia che a Milano i biglietti costano anche di più, gli stipendi tra Nord e Sud non sono uguali". E ancora: "De Laurentiis deve capire che non solo il calcio, ma anche le famiglie sono in crisi economica". E infine: "Lo stadio non è un teatro". La protesta di tifosi arriva puntuale a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus. I sostenitori del Napoli sono infuriati con De Laurentiis e la società per i prezzi per la sfida con i bianconeri:Un forte aumento rispetto alla gara contro il Venezia che spaventa i più e scatena un certo malumore...