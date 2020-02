La Juventus si riconferma capolista, in solitaria dopo lo scivolone dell'Inter nello scontro diretto con la Lazio. Prima della sfida di giornata, però, i bianconeri hanno dovuto superare il Brescia, in forte crisi dopo il terzo avvicendamento in panchina, che ha portato Diego Lopez in Lombardia. Così, il 2 a 0 maturato allo Stadium è servito alla Juve per confermare il primo posto, ma anche per rivedere al gol Paulo Dybala. Sua, infatti, la magistrale punizione che apre la partita, come sue sono le occasioni più ghiotte della partita della Juve. A chiudere i conti, poi, ci pensa Cuadrado, dopo il prezioso scambio con Matuidi. Ecco, quindi, tutti gli highlights della partita: compreso il ritorno, dopo cinque mesi, di Giorgio Chiellini.