L'ex arbitro di Serie A, oggi numero uno degli arbitri Uefa, Roberto Rosetti, è intervenuto attraverso i canali ufficiali dell'Uefa per commentare la designazione di Frappart nel match di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev: "Le designazioni degli arbitri donne nelle partite Uefa non dovrebbe più sorprendere. Si fanno per merito e loro meritano solo applausi per il duro lavoro fatto che le ha portate a questi livelli. La Uefa ha lavorato tanto negli ultimi anni per la crescita degli arbitri, uomini e donne e questo approccio sta funzionando".