Intervenuto a Nos.nl a poche ore da Italia-Olanda, in programma stasera a Bergamo, Giorgio Chiellini ha parlato di due difensori olandesi, un compagno e di un avversario: "Matthijs De Ligt è un ragazzo fantastico che nei prossimi anni potrebbe diventare il migliore al mondo. Sto cercando di aiutarlo il più possibile. Ha un futuro brillante. Ha 20 anni ma un cervello di uno di 30. L'interista De Vrij ha giocato una stagione fantastica e con Conte forse ha trovato l'allenatore giusto per compiere l'ultimo passo. È nell'età giusta per la definitiva maturazione. L'Olanda ha tre difensori fantastici e per noi sarà molto difficile segnare".