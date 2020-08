Giorgio Chiellini nasceva a Pisa il 14 agosto 1985. L'attuale capitano della Juventus compie oggi 35 anni. Di essi, 15 li ha trascorsi in bianconero. Dopo un anno in Serie A sotto la guida tecnica di Fabio Capello, ha seguito la Juve in B dopo Calciopoli e l'ha accompagnata in tutto il percorso di ritorno ai vertici del calcio italiano. ​È l'unico giocatore sempre presente in tutti i nove scudetti vinti consecutivamente dalla Vecchia Signora. Ha vinto anche 4 Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane.