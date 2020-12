"Non sarà facile trattenere Locatelli, è un giocatore sopra alla media per il quale si muoveranno presto i top club italiani ed europei". Parola del capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli, che ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato del futuro del suo compagno di squadra. I top club si muoveranno presto, dice lui; l'ha già fatto la Juve, che a settembre ha chiesto informazioni tirandosi indietro di fronte alla richiesta di 40 milioni. A gennaio ci riproverà magari proponendo qualche contropartita tecnica, ma anche Magnanelli è convinto che "il suo futuro sarà lontano dal Sassuolo, ma per ora ce lo teniamo stretto".