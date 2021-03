In occasione della prima commemorazione ufficiale delle vittime del Covid-19, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato anche della situazione legata al nuovo San Siro: "Finché l'Inter non chiarirà il suo destino, per noi le cose devono essere necessariamente ferme. Voglio dirlo con chiarezza ai milanesi: il punto è che non stiamo parlando solamente dello stadio, ma di un progetto in cui la metà dell'investimento è sullo stadio e l'altra sul resto dell'area. Serviranno 5-6 anni di lavoro: non posso affidare un quartiere della città per un periodo così lungo a una realtà di cui non è certa la proprietà futura."

LA RISPOSTA PICCATA DELL'INTER - "FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del Club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano. ​Se dovesse essere confermato che l’Inter e la Proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti".