Il cantante torinese Boro Boro ha parlato a Cronache di Spogliatoio raccontando un curioso aneddoto su Alessandro Del Piero. Le sue parole:



DEL PIERO- "Il nostro oratorio era davanti all'ufficio degli Agnelli in San Salvario. Un pomeriggio passa Del Piero, l'abbiamo chiamato, si è girato e ci ha salutati chiedendoci come stessimo. Nessuno di noi è riuscito a rispondere, ci ha congelati, un gran signore. Per me nessuno sarà mai come Del Piero, l'unica persona nella mia vita a cui ho chiesto una foto. Non ho mai avuto la necessità di chiedere foto ad altri".