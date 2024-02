"Ho grande rispetto per Allegri e per tutti gli allenatori in generale. Perché come dice il mio amico Vieri: il giocatore si allena e poi va a casa, mentre i tecnici devono pensare a duecento cose. Max è stato bravo a risollevare la Juve insieme a Giuntoli: non era scontato. Però a me piacerebbe vedere la Juve giocare meglio e calciare di più in porta. Quando guardo l’Atalanta di Gasperini, godo", così si è espresso il cantante Eros Ramazzotti, noto tifoso della Juventus, intervistato dalla Gazzetta. Tutte le sue dichiarazioni su Yildiz, Chiesa, Soulé e la lotta scudetto.