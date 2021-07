, ex compagno diin Nazionale e alla Juventus e attuale tecnico del Frosinone, ha elogiato il suo ex portiere ai microfoni di Sky Sport:"Gigi non molla mai, è sempre presente, pimpante e vivo. Qualche anno fa ero rimasto sorpreso dalla sua scelta di continuare a giocare, ma ora lo sono molto meno. Gigi ha il fuoco dentro e una voglia incredibile, così diventa un valore aggiunto per la Serie B. Sono contentissimo per lui, so che si diverte e vuole raggiungere nuovi traguardi. Oltre al campione che è in campo, ha qualità umane incredibili".