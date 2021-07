, campione del Mondo con l'Italia nel 2006, ha parlato in Germania a Sport1: "Federico Chiesa nell'ultimo anno ha dimostrato, sia alla Juventus sia in Nazionale, di esser maturato e di esser pronto a giocare in una grande squadra. Consiglierei al Bayern Monaco di prenderlo.Ha molta personalità. I soldi che la Juve ha speso per lui sono più che giustificati, e nell'ultima stagione, fra i bianconeri, è stato uno dei migliori, quindi andrebbe bene anche per il Bayern. Però costa tanto... Anche Manuel Locatelli è maturato molto e ora costa tanto, forse anche troppo se chiedono 40 milioni per lui in un momento come questo. Lo si doveva acquistare già