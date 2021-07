Il Campione del Mondo del 2006ha elogiato la prova del capitano dell’Italia e della Juvedopo la vittoria degli Europei. L’ex attaccante della Juventus ha parlato così a Rai Sport nel post partita di Italia-Inghilterra: "Giorgio è stato ancora una volta uno dei migliori in campo. In difesa ha retto contro il fortissimo attacco dell’Inghilterra, è stato veramente fantastico. Il suo ultimo anno in Nazionale? Spero proprio di no, un giocatore come lui lo vorrei sempre con la maglia azzurra».